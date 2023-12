Atleta con braccio bionico ritorna a pedalare grazie al dott Di Micco

... in cui l'Italia,il riconoscimento ottenuto ormai per legge, è diventato uno Stato precursore anche nei confronti degli altri Paesi. Del resto, il tema del cavallosi propone come una ...... si è messa subito al lavorotanto entusiasmo. "Il 2023 non è stato un buon anno per la Pesca in Apnea Femminile " sottolinea - in quanto solo un'è riuscita a disputare il Mondiale in ...La società rossoblù ha festeggiato il Natale la scorsa settimana al Palasmargiassi, con una tombolata e una merenda di gruppo per tutti i ragazzi e le ragazze del gruppo junior. In questa stagione ...Quella di Pietro Mennea è una storia di sacrificio e passione. La vita del campione olimpico di Barletta è stata ripercorsa nel libro curato da Nino Vinella “La Gazzetta del Mezzogiorno racconta Pietr ...