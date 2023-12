Atalanta | Scamacca in pole per un posto dal 1’ in attacco contro il Lecce

(Di venerdì 29 dicembre 2023) CALCIO. Sabato 30 al Gewiss Stadium (12.30)i salentini il centravanti nerazzurro dovrebbe affiancare Lookman dal 1’, con De Ketelaere e Muriel come alternative. In porta quasi certa la conferma di Carnesecchi.

Ecco i Convocati di Gian Piero Gasperini in vista della gara che la sua Atalanta dovrà affrontare il Bologna domani in Serie A In vista della ... (calcionews24)

SERIE A. Scamacca è stato convocato per la trasferta di Bologna , si gioca sabato 23 dicembre alle 15, ma è probabile che si siederà in panchina , ... (ecodibergamo)

... 50 Politano, 63 Raspadori) - IL TABELLINO LUNEDI' 30 OTTOBRE 18.30 Empoli -0 - 3 (5 , 51, 29 Koopmeiners) - IL TABELLINO 20.45 Lazio - Fiorentina 1 - 0 (94 Immobile) - IL ...L'ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani contro il Lecce. Per rinforzare ... Attaccanti : De Ketelaere, Lookman, Miranchuk, Muriel,Atalanta-Lecce: Ecco il nostro undici per la sfida di campionato in programma domani a Bergamo contro i salentini ...La formazione di CalcioAtalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Scamacca, Lookman, De Ketelaere. Allenatore: Gian Piero ...