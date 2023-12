Atalanta | Milan e Roma | nuova insidia per Kehrer

Bologna - A Bologna si sogna in grande, con Thiago Motta e i suoi ragazzi si può davvero. Contro i rossoblù cade un'altra big, l' Atalanta di ... (247.libero)

Ha creato di più l’Atalanta che può prendersela con se stessa per i troppi errori in zona-gol. Ma questo è il momento... (calciomercato)

Charles De Ketelaere attualmente si trova in prestito dal Milan all'Atalanta. Ecco i suoi numeri da inizio stagione (pianetamilan)

L'Atalanta ha fatto un sondaggio per Thilo Kehrer , difensore del West Ham. A riportarlo è Sky Sport che spiega come il giocatore... (calciomercato)

Il Bayern Monaco è a caccia di un difensore e oltre a Raphael Varane, in uscita dal Manchester United e corteggiato anche dal Real Madrid... (calciomercato)

Atalanta , Milan e Roma si sfidano sul mercato: le tre squadre infatti sono sulle tracce di Thilo Kehrer, in uscita dal West Ham. (calciomercato)

...discontinuità di una Dea che deve fare i conti con un nuovo stop dopo il doppio successo con... Il tecnico ha comunque ribadito che l'obiettivo dell'deve essere la Champions League , ...Lunghi stop per Ndoye (Bologna) e Hateboer (). Ilrecupera Jovic ma non Musah. Nella Fiorentina torna Bonaventura LIVE: FIORENTINA - TORINO - NAPOLI - MONZA- 18giornata ...E sei. Dopo le sconfitte contro Inter, Juventus, Atalanta, Milan e Roma, il Monza cade contro un'altra big del campionato. A fare lo scalpo dei brianzoli allo UPower Stadium una Fiorentina che ha ...Atalanta-Milan, minuto 82: l'ingresso in campo nel finale di una sfida bloccata sul 2-2 che sarà decisa, una decina di minuti più tardi, da un colpo di tacco destinato a riempire i giornali senza solu ...