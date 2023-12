Atalanta-Lecce | i convocati | Toloi e Palomino out | Gasp pesca Comi in Primavera

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Zingonia. Non ci sono sostanziali novità nell’elenco deidiramato da Gian Pieroerini alla vigilia del match che l’affronterà contro ilsabato (3o dicembre) alle 12.30 al Gewiss Stadium, valido per la 18ª giornata di Serie A. Per l’ultima partita del 2023 i nerazzurri dovranno ancora fare a meno dei soliti lungodegenti El Bilal Touré, Josée Rafael, tutti verso il rientro – salvo ricadute – entro la metà di gennaio, nella più ottimistica delle ipotesi. Assente anche l’ultimo ad aggiungersi all’infermeria, Hans Hateboer, che ha una lesione al soleo che lo terrà fermo idealmente per circa un mesetto: il suo rientro è previsto per sabato 27 gennaio per il match contro l’Udinese. Con la Serie C ferma dallo scorso weekend fino a gennaio, ...