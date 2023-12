Atalanta-Lecce | Gasperini | “Non sarà una passeggiata Mercato? Valuterà la società”

(Di venerdì 29 dicembre 2023) “Da come se ne parla sembra quasi unala partita di domani, come se l’fosse il Real Madrid, ma credo che non sia così. Ilha 20 punti e ha dato grande filo da torcere all’Inter, prima in classifica”. Il tecnico dell’Gian Pieroalla vigilia del match contro ilpresenta così la sfida. “In difesa e a centrocampo non abbiamo sofferto tanto, forse abbiamo sofferto nei finali di partita, dove tutti mettono attaccanti freschi in attacco, veloci e fastidiosi. La squadra è stata in partita in tutte le gare, davanti abbiamo tanti giocatori che hanno fatto bene a turno, ma non con continuità”, ha proseguito. Sul: “Non ho inviato letterine, la squadra l’abbiamo formata a luglio. Difensori? Bisogna vedere quali sono le ...

Commenta per primo L'vuole chiudere l'anno in bellezza. Dopo la sconfitta contro il Bologna , mister Gasperini ...- 'Ha 20 punti e l'ho vista giocare con l'Inter, dà grande filo da ...Roberto D'Aversa , allenatore del, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra l'di Gasperini ed i salentini, valida per la 18esima giornata di Serie A 2023/2024 . Il tecnico analizza le criticità ...Poco meno di 24 ore e i giallorossi saranno impegnati nella sfida, ultima per il 2023, che li vedrà al cospetto dell’Atalanta e per loro saranno non pochi i problemi di formazione. “Se si parla di ...Pronostici Serie A 2023-24 18a giornata. Tutte le partite con probabili formazioni, quote, statistiche e consigli per le scommesse sulla Serie A in un click. E’ il weekend del derby della capitale con ...