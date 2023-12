Atalanta in cerca di un difensore | Gasperini | 'Tre opzioni'

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Il tecnico dell'Gian Pieroha parlato nell'ultima conferenza stampa del 2023 anche del mercato in difesa: "Deve ca...

E’ un’ Atalanta certamente ferita quella che si affaccia all’ Europa per una sfida di cartello contro lo Sporting Lisbona. Il ko col Napoli ha ... (sportface)

Basta anche un pareggio alla squadra di Gasperini per essere sicura del primo post nel giorne. La sfida contro lo Sporting Lisbona sarà trasmessa in ... (ilgiornale)

Il pareggio interno contro lo Sporting ha consentito al l’Atalanta di staccare il pass per gli ottavi di finale di Europa League con un turno ... (bergamonews)

Domani si riprende a lavorare in vista del match con la squadra salentina BERGAMO - Una sconfitta, quella contro il Bologna, che va cancellata ... (ilgiornaleditalia)

Otto gol dell'su palla inattiva: " Quando è così devi cambiare qualcosa nella disposizione,... Difensori Bisogna vedere quali sono le valutazioni della società, seun giocatore di ...Così l'allenatore dell', Gian Piero Gasperini, parlando delle possibili mosse di mercato ... ha detto: "Bisogna vedere quali sono le valutazioni della società, seun giocatore di rinforzo ...Gian Piero Gasperini parla alla vigilia dell'ultimo match del 2023 della sua Atalanta che ospiterà il Lecce: "Non sarà una passeggiata. Ha 20 punti, ha dato grande filo da torcere all'Inter, prima in ...Il sito ufficiale nerazzurro ha tracciato il bilancio della prima fetta di stagione di alcune squadre del settore giovanile. Di seguito quanto riportato: UNDER 18 La squadra allenata da Stefano Lorenz ...