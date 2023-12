Atalanta | Gasperini | «Troppe sconfitte Mercato? No | serve solo continuità»

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Le parole dell’allenatore dell’Gian Pieroprima della gara da disputare in trasferta contro la Salernitana Ecco le parole dell’allenatore dell’Gian Pieroin conferenza stampa in vista della gara contro la Salernitana.– «Abbiamo fatto prestazioni a Roma, a Firenze…questesono un po’, sono maturate tutte nel finale, il risultato poteva prendere un’altra piega. Sicuramente qualcosa di nostro ci abbiamo messo, ma se devo valutare la gara anche a Bologna abbiamo fatto bene. Dobbiamo essere più bravi». LOOKMAN E COPPA D’AFRICA – «Sono preoccupato, sia per i numeri che per la qualità delle partite giocate. È chiaro che perdiamo un elemento importante in attacco, ma abbiamo un certo numero di giocatori ...

Roberto D'Aversa, allenatore del Lecce, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra l'Atalanta ed i salentini, valida per la 18esima giornata di Serie A 2023/2024. Il tecnico analizza le criticità del match: 'Ci saranno assenze ma non voglio creare alibi. Assenze ...Sull'avversario, Roberto D'Aversa spiega: "Ci auguriamo di trovare l'Atalanta non in giornata. Gasperini è uno degli allenatori più bravi in Serie A. Vogliamo chiudere l'anno con un risultato ...