Ascolti tv | i dati del 28 dicembre 2023

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Bene il film Il ritorno di Mary Poppins Nella serata di ieri, giovedì 28, su Rai1, il film Il ritorno di Mary Poppins ottiene 2.204.000 spettatori pari al 13.1% di share. Su Canale5 Il primo Natale si ferma a 2.761.000 spettatori con uno share del 16.3%. Su Rai2 la prima tv di Delitti in Paradiso – Feste in famiglia ottiene 1.399.000 spettatori pari al 7.7%. Su Italia1 Il Cavaliere Oscuro registra 1.028.000 spettatori con il 6.6%. Su Rai3 il film Respect in prima tv segna 1.079.000 spettatori pari al 6.3%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 902.000 spettatori (5.8%). Su La7 il film The Eagle raggiunge 422.000 spettatori e il 2.4%. Su Tv8 Star Trek – Into Darkness ottiene 302.000 spettatori con l’1.8%. Sul Nove Il mio nome è Nessuno raduna 331.000 spettatori con il 2%. Su L'articolo proviene da 361 Magazine.