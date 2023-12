Ascolti TV | Giovedì 28 dicembre 2023 Il primo Natale vince col 16 3% 2 | 76 mln Mary Poppins 13 1% 2 | 2 mln Bene Delitti in Paradiso 7 7% Affari Tuoi sopra i 5 milioni 24 4%

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Ficarra e Picone - Il(US Mediaset) Nella serata di ieri,28, su Rai1 Il ritorno diha conquistato 2.204.000 spettatori pari al 13.1% di share. Su Canale5 Ilha incollato davanti al video 2.761.000 spettatori con uno share del 16.3%. Su Rai2 la prima tv diin– Feste in famiglia è la scelta di 1.399.000 spettatori pari al 7.7%. Su Italia1 Il Cavaliere Oscuro è visto da 1.028.000 spettatori con il 6.6%. Su Rai3 il film Respect in prima tv segna 1.079.000 spettatori pari al 6.3%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 902.000 spettatori (5.8%). Su La7 il film The Eagle raggiunge 422.000 spettatori e il 2.4%. Su Tv8 Star ...