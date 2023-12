Ascolti tv | Ficarra & Picone battono il ritorno di ‘Mary Poppins’

(Di venerdì 29 dicembre 2023) (Adnkronos) –più forti di Mary Poppins: il film ‘Il primo Natale’ del duo comico siciliano andato in onda ieri in prima serata su Canale 5 ha ottenuto 2.761.000 telespettatori pari al 16,3% di share, superando la proposta di Rai1, ‘Ildi Mary, che si è fermata a 2.204.000 telespettatori e al 13,8% di share. Il terzo gradino del podio va a Rai2 con la prima tv di ‘Delitti in Paradiso – Feste in famiglia’ vista da 1.399.000 telespettatori con il 7,7% di share. Seguono, nell’ordine: Rai3 con ‘Respect’ a 1.079.000 e 6,3%; Italia1 con ‘Il Cavaliere Oscuro’ a 1.028.000 telespettatori e 6,6% di share; Rete4 con ‘Zona Bianca’ a 902.000 e 5,8%; La7 con ‘The Eagle’ a 422.000 e 2,4%; il Nove con ‘Il mio nome è Nessuno’ a 331.000 e 2,0%; Tv8 con ‘Star Trek – Into Darkness’ ...

(Adnkronos) – Ficarra & Picone più forti di Mary Poppins: il film 'Il primo Natale' del duo comico siciliano andato in onda ieri in prima serata ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – Ficarra & Picone più forti di Mary Poppins: il film ‘Il primo Natale’ del duo comico siciliano andato in onda ieri in prima ... ()

& Picone più forti di Mary Poppins: il film 'Il primo Natale' del duo comico siciliano andato in onda ieri in prima serata su Canale 5 ha ottenuto 2.761.000 telespettatori pari al 16,3% di ...Marco Zonetti per Dagospia il primo natale GliTv e i dati Auditel di giovedì 28 dicembre 2023 vedono, in prima serata, il film Il ritorno di Mary Poppins con Emily Blunt e Meryl Streep su Rai1 raccogliere il 13.1% di share pari ...Il film 'Il primo Natale' del duo comico siciliano su Canale 5 ha ottenuto 2.761.000 telespettatori pari al 16,3% di share, superando la proposta di Rai1 ...Sorpresa di Natale sotto l'albero dell'Auditel. Ficarra & Picone battono un classico come Mary Poppins. Il film del duo comico siciliano, Il primo Natale, in onda su Canale 5, ha vinto il prime time d ...