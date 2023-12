Arzachena | resta in carcere il 27enne accusato di aver ucciso il padre a bastonate | «Ho preso Lsd | non ricordo altro»

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Michele Fresi, ilsospettato diilnel centro storico di(Sardegna), ha ammesso diassunto acidi, Lsd e un’altra sostanza stupefacente la sera dell’omicidio. Il giovane aveva appena trascorso una serata tra un locale e l’della città, quando ha colpito alla testa ilGiovanni, un orafo di 58 anni molto conosciuto in Costa Smeralda, con una mazza di legno. Oggi, venerdì 29 dicembre, ilè comparso davanti al gip del Tribunale di Tempio Pausania, che ha confermato la custodia cautelare in. Al fianco di Fresi c’era il nuovo avvocato difensore Pier Franco Tirotto. Il giovane non ha risposto alle domande del giudice, avvalendosi ...

Foto di copertina: ANSA/Antonella Brianda - La casa del 27enne che ha ucciso il padre a bastonate ad Olbia. Michele Fresi ovviamente in carcere per il reato di omicidio. E, il giorno del funerale di Giovanni Fresi, si prepara a vivere una giornata molto triste con tanto di proclamazione di ... Non era la prima volta che il padre veniva chiamato per cercare di calmare il figlio, ma mai le scenate del giovane si erano trasformate in qualcosa di così violento.