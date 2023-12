Arthur vuole restare alla Fiorentina | il sogno Champions per sciogliere il nodo ingaggio

I compagni di allenamento dal veterano Richard Gasquet al Next GenFils sono rimasti ... Luivincere titoli ed essere il migliore. Sono convinto si stia allenando per poter vincere un altro ......Fils e il teutonico Jan - Lennard Struff . Per l'Italia ai nastri di partenza c'è il solo Lorenzo Musetti . Quest'ultimo ha scelto l'Asia per dare il via alla propria stagione, che...Daniele Delli Carri, direttore sportivo del Pescara ed ex calciatore di Fiorentina e Torino, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Viola ...Intervenuto ai microfoni di Tv Play, Fabrizio Ravanelli ha parlato del mercato della Juventus: "Credo che Giuntoli non acquisterà nessuno, considerata la difficile ...