Argentina | proteste di piazza ed inflazione galoppante

(Di venerdì 29 dicembre 2023) di Attilio Runello. In questi giorni l’è attraversata da manifestazioni di protesta contro la politica economica del nuovo premier...

Il suono delle pentole di mezza Argentina come risposta, in segno di protesta immediata, al video messaggio di 15 minuti con cui il presidente ... (ilfattoquotidiano)

Ancora una notte di proteste in Argentina . Questa volta i cittadini argentini se la sono presa contro il mega-decreto sulla deregulation e le ... (ilgiornaleditalia)

Portavoce di Milei: manifestanti pagheranno costi, Buenos Aires, 22 dic. (askanews) – Non accennano a interrompersi le manifestazioni in ... (ildenaro)

... tese a deregolamentare un'economia segnata da decenni di protezionismo, che ha generato... che si giocherà negli Stati Uniti tra giugno e luglio, vedràe Uruguay giocarsi il titolo. ...Migliaia di argentini in piazza contro il 'decreto motosega' del nuovo presidente Milei Share - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - > Tweet Kindle Kindle - - > Iscriviti alla nostra Newsletter 3 min ...In segno di protesta contro le radicali riforme economiche del nuovo presidente Javier Miley Argentina Il più grande sindacato ha indetto uno sciopero ...In Argentina il principale sindacato ha indetto uno sciopero generale contro le riforme del neo presidente Javier Milei volte a liberalizzare l'economia del Paese. Hector Daer, segretario generale del ...