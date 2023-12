Aprilia Maltrattamenti in famiglia | dichiarato in arresto un uomo già ai domiciliari

Aprilia – Ieri 14 dicembre 2023, in Aprilia , i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un ordine di esecuzione di custodia cautelare in ... (temporeale.info)

In queste ore i Carabinieri di Aprilia hanno arrestato un uomo di quarant’anni con l’accusa di maltrattamenti in famiglia . I Carabinieri della ... (ilcorrieredellacitta)

Nel Comune di Aprilia , i Carabinieri hanno tratto in arresto un uomo albanese, accusato di maltrattamenti in famiglia . I Carabinieri del Nucleo ... (ilcorrieredellacitta)

in famiglia ad: aggravata la misura del 40enne per cui era stata disposta la misura degli arresti ...L'uomo quindi è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Latina. 0 sharesIl 28 dicembre c.a. a Aprilia (LT), i Carabinieri del N.O.R.M. –Sezione Operativa del Reparto Territoriale di Aprilia, procedevano al controllo di una persona, la quale risulta gravata della misura de ...Momenti di terrore per una donna che ha denunciato l'uomo per maltrattamenti e lesioni. L'ha aggredita con violenza fino a mandarla in ospedale ...