Appalti Anas | un indagato coinvolge il Carroccio | ' Stretto un accordo con la Lega'

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Lo scandalo degli, per il quale è finito ai domiciliari Tommaso Verdini, figlio di Denis Verdini, mette in imbarazzo lae il governo Meloni. Secondo quanto riportato in un'...

La vicenda deglie dell'intercettazione che coinvolge la Lega, si sta allargando a macchia d'olio. Debora Serracchiani, responsabile Giustizia della segreteria del Pd, in una nota ha chiesto immediati ...Lo scandalo degli, per il quale è finito ai domiciliari Tommaso Verdini, figlio di Denis Verdini, mette in imbarazzo la Lega e il governo Meloni. Secondo quanto riportato in un'intercettazione presente ...Nel mirino le intercettazioni in cui gli indagati, e in particolare Fabio Pileri, socio di Verdini junior nella società di consulenza Inver, vantavano entrature nella Lega e nel governo per pilotare ...Appalti Anas, Cafiero de Raho (M5s): «Dal ministro competente ci aspettiamo la massima trasparenza, a tutela in primis proprio del governo e delle nostre istituzioni».