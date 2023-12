Appalti Anas | Angelo Bonelli chiama in causa Matteo Salvini | ' Venga in Aula a riferire | è un problema politico'

... deputato M5S - in quale misura i fatti coinvolgano, per quanti e quali, quali misure adottate per prevenire la corruzione, quale coinvolgimento degli esponenti delle istituzioni e per ...Il casoscoppiato intorno all'ha coinvolto anche Tommaso Verdini, figlio dell'ex senatore berlusconiano Denis Verdini e fratello della compagna di Matteo Salvini, Francesca. Angelo Bonelli, in ...Le opposizioni hanno chiesto un'informativa urgente sul caso Verdini, per fare chiarezza su rapporti e relazioni con i membri del governo: «Salvini riferisca in aula».Appalti Anas, Bonelli a Salvini: "La vicenda giudiziaria farà il suo corso, ma che esponenti di governo incontrino in abitazioni private o a cena imprenditori con interessi su appalti è un problema po ...