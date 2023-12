Apertura straordinaria | primo dell' anno al Parco archeologico del Colosseo

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Ildel, con i vari siti del complesso, sarà aperto in viaal pubblico anche ilgennaio del nuovo. L'accesso sarà consentito dalle ore 8.30 alle 16.30, con l'ultimo ingresso alle 15.30, acquistando il ticket online o presso le biglietterie in piazza dele in largoa Salara Vecchia. In occasione di questa, sarà possibile visitare il, il Foro Romano con il Museo allestito all'interno del complesso di Santa Maria Nova e il Palatino. Si potrà inoltre accedere alla basilica di Santa Francesca Romana direttamente dall'interno delcon ingresso nei pressi'Arco di Tito. ...

Un presidio ha occupato la mattina di Natale il portico davanti alla Pinacoteca nazionale di Bologna, in via delle Belle Arti. L’iniziativa ... (ilfattoquotidiano)

Inil Direttore generale del Consiglio regionale della Basilicata, Domenico Tripaldi, dopo ... Un'opera che, nonostante la scomparsa dell'autore, continua ad avere unaforza ...Anche quest'anno Palazzo Rosso apre le porte durante la notte di San Silvestro per dare il benvenuto al 2024 in un'atmosfera unica. L'notturna, dalle 18.30 all'1 (ultimo ingresso 00.15), accoglie genovesi e turisti per mostrare la magnificenza di uno dei più rappresentativi palazzi dei Rolli. Nella serata, è ...Il Parco archeologico del Colosseo, con i vari siti del complesso, sarà aperto in via straordinaria al pubblico anche il primo gennaio del ...L'intervento del Garante regionale nella conferenza stampa di stamattina a Palazzo Lascaris. Il Garante di Cuneo Valmaggia: "Sovraffollamento e carenza di figure come quali psicologi e mediatori" ...