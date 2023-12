Anzio | stalking e minacce all’ex fidanzato | 24enne in manette

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 29 dicembre 2023), 29 dicembre 2023- Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato-Nettuno, al termine di una delicata indagine, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Velletri nei confronti di una, di origini bulgare, digravemente indiziata del delitto di atti persecutori nei confronti dell’ex compagno. Il provvedimento in argomento è stato emesso al termine di una serrata e tempestiva attività d’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Velletri, a seguito della denuncia presentata negli uffici di polizia dal ragazzo, che ha permesso di raccogliere a carico dell’indagata gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato atti persecutori. La denuncia, corroborata dall’attività di escussione testimoniale successivamente realizzata e dalle ...