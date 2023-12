Anzio Roma | stalking ai danni dell' ex | arrestata 24enne

(Di venerdì 29 dicembre 2023) commenta Non accettava la finea loro relazione e per questo ha cominciato a vessare il suo ex, minacciando anche il suicidio. Una, di origini bulgare, è stataad, centro ...

La Roma non perderà José Mourinho per la trasferta di Bologna. Dopo il mare magnum di infortuni e squalifiche post Fiorentina, i giallorossi ... (ildifforme)

Una 24enne, di origini bulgare, è stata arrestata ad, centro del litorale romano, dalla polizia in base a un'ordinanza emessa dal gip del tribunale di Velletri. Nei suoi confronti l'accusa è di ...... al termine di una delicata indagine, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Velletri nei confronti di una 24enne, di origini bulgare, di...Non accettava la fine della loro relazione e per questo ha cominciato a vessare il suo ex, minacciando anche il suicidio. Una 24enne, di origini bulgare, è stata arrestata ad Anzio, centro del litoral ...Il provvedimento è stato emesso al termine di un’indagine, coordinata dalla Procura di Velletri, dopo la denuncia del ragazzo ...