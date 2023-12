Anzio | perseguitava l’ex compagno | arrestata 24enne

Leggi su ildifforme

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Stalking, minacce, messaggi minatori e gelosia ossessiva hanno reso un incubo la vita di un ragazzo residente ad, che si è visto costretto a denunciare la sua ex fidanzata, diventata ossessiva nei suoi confronti a seguito della fine della loro relazione. Non si dava pace e non accettava che il giovane fosse pronto a L'articolo proviene da Il Difforme.