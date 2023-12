Anticipazioni La promessa | la puntata di oggi | 29 Dicembre

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Il pomeriggio di Canale 5 si riempie di soap opera spagnole, si aggiunge “La” una delle più recenti. La fiction è trasmessa sull’emittente televisiva La 1 di TVE dal 12 gennaio 2023. “La” è ambientata a Cordova, nel 1913 e parla di Jana Expósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de La(situato a Los Pedroches) decisa a vendicare la morte di sua madre e a scoprire dove si trova suo fratello minore. Scopriamo leLaLa: ladel 29Cruz e Lorenzo mettono a punto un piano per uccidere Elisa: Cruz ritiene che la soluzione migliore sia un veleno che non lascia tracce. Jimena offre una somma di denaro a Jana come risarcimento per quello che ...

...una lunga serie di, la prima auto elettrica di Xiaomi è stata ufficializzata in queste ore mettendo a frutto i quasi 10 miliardi di euro investiti per lo sviluppo , con ladi ...settimanali soap opera Canale5: Cruz riesce a liberarsi di Elisa Intanto nella puntate della prossima settimana de La, Cruz scoprirà un segreto su Elisa, proprio grazie a ...Cruz e Lorenzo mettono a punto un piano per uccidere Elisa: Cruz ritiene che la soluzione migliore sia un veleno che non lascia tracce. Jimena offre una somma di denaro a Jana come risarcimento per ...Serie A oggi, le partite della 18esima giornata del campionato 2023-2024: dove vederle in diretta tv (canali e telecronisti) ...