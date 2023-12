Anita Olivieri è una fabbrica di gaffe | ammette di togliersi il microfono durante la notte VIDEO

Anita Olivieri non riesce proprio a non commettere scivoloni all'interno della casa del Grande Fratello. Secondo l'opinione generale dei ... (tvpertutti)

Scoppia l'ennesima accesa polemica su Anita Olivieri , che in queste ore ha battezza to Giuseppe Garibaldi con l'acqua L'articolo Anita Olivieri ... (novella2000)

commette una nuova gaffe al Grande Fratello che non è passata affatto inosservata. Nel pomeriggio di ieri la gieffina si è resa protagonista di un'uscita infelice che non è ...Una n uova battuta infelice discatena l'ira del web che chiede la squalifica per la giovane romana che si è spesso resa protagonista di esternazioni poco felici durante la sua permanenza nella Casa del Grande ...Al Grande Fratello è scoppiato il lettera gate, i telespettatori ne sono convinti, quella lettera sospetta ha acceso gli animi. L’inquilina è nuovamente al centro della polemica. La tensione inizia pr ...Al di là di Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi, per cui faremo sicuramente un ringraziamento a parte, vorremmo sottolineare lo spessore di personaggi come Giuseppe Garibaldi, Anita Olivieri, ...