Anche a Fondi “stop” ai botti di Capodanno | l’ordinanza

(Di venerdì 29 dicembre 2023), 29 dicembre 2023 – Divieto di esplosionee petardi e deroga sugli orari di diffusione della musica: sono i principali contenuti delle ordinanze emesse in occasione del. Il primo provvedimento, in vigore nei giorni 30 e 31 dicembre 2023 e 1° gennaio 2024, è stato firmato questa mattina dal sindaco diBeniamino Maschietto per limitare incidenti e ferimenti ai danni di adulti, bambini e animali domestici. Restano consentiti gli spettacoli pirotecnici a cura di professionisti e precedentemente autorizzati. La seconda ordinanza è stata invece emessa il 20 dicembre per consentire alle attività del centro storico di organizzare serate ed eventi musicali per dare il benvenuto al nuovo anno.e fuochi pirotecnici, leggi il testo del provvedimento: ...

