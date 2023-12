Ancelotti rinnova con il Real Madrid | è ufficiale

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Carlohato con il: è. C'è la firma:si è legato alle Merengeus fino al 2026. Niente Brasile:resterà in Spagna come confermato dal club in ...

Carloha rinnovato con il Real Madrid: è ufficiale. C'è la firma:si è legato alle Merengeus fino al 2026. Niente Brasile:resterà in Spagna come confermato dal club in un comunicato in cui annuncia il rinnovo per altre due stagioni.La7.it - Niente Seleçao brasiliana per Carlo, almeno fino al 2026: il tecnico italiano ha infatti prolungato il suo contratto con il Real Madrid per altri due anni. A comunicarlo è lo ...Carlo Ancelotti rinnova il suo matrimonio con il Real Madrid. Nonostante l'annuncio che era arrivato nel mese di luglio direttamente dal presidente della Federcalcio verdeoro, Ednaldo Rodrigues, ...Niente Seleçao brasiliana per Carlo Ancelotti, almeno fino al 2026: il tecnico italiano ha infatti prolungato il suo contratto con il Real Madrid per altri due anni. A comunicarlo è lo stesso club ...