Ancelotti rinnova col Real Madrid fino al 2026 | salta l' ipotesi Brasile

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Il club di Florentino Perez ha annunciato il rinnovo del contratto per altre due stagioni. Per il tecnico italianodunque l'ventilata negli ultimi mesi di allenare il

La7.it - Niente Seleçao brasiliana per Carlo, almeno fino al 2026 : il tecnico italiano ha infatti prolungato il suo contratto con il Real Madrid per altri due anni. A comunicarlo è lo ...Florentino Perez vuole ringiovanire le Merengues ed è convinto chesia l'uomo giusto per guidare questa fase di transizione. In molti sono anche sicuri che ad aver convinto il tecnico ...Carlo Ancelotti rinnova il suo matrimonio con il Real Madrid. Nonostante l'annuncio che era arrivato nel mese di luglio direttamente dal presidente della Federcalcio verdeoro, Ednaldo Rodrigues, ...Ora è ufficiale: Carlo Ancelotti prolunga il contratto con il Real Madrid di altri due anni, fino al 2026.