Ancelotti-Real Madrid | avanti ancora | prolungato il contratto fino al 2026

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Carlosarà l’allenatore delal 30 giugno del. L’annuncio del prolungamento del suo, in scadenza a fine stagione, è stato dato da un breve comunicato del club spagnolo. Nel luglio scorso, la Federcalcio brasiliana aveva a sua volta annunciato che il tecnico italiano avrebbe guidato la Selecao da dopo la Copa America 2024, ma la notizia non era mai stata...

... quest'oggi infatti ilMadrid ha annunciato il prolungamento del contratto con il tecnico italiano: "IlMadrid CF e Carlo" scrive il club in un comunicato " hanno concordato di ...ha allenato ilgià per 5 stagioni vincendo 10 titoli: 2 Champions League, 2 Mondiali per club, 2 Supercoppe europee, 1 Liga, 2 Coppe del Re e 1 Supercoppa di Spagna.Ora è ufficiale: Carlo Ancelotti prolunga il contratto con il Real Madrid di altri due anni, fino al 2026.Colpo di scena in casa Real Madrid: Carlo Ancelotti ha ufficialmente rinnovato il suo contratto - in scadenza nel 2024 - fino al ...