Ancelotti al Real Madrid fino al 2026 | contratto rinnovato

Leggi su seriea24

(Di venerdì 29 dicembre 2023) (Adnkronos) – Carloprolunga ilcon ilal 30 giugno. Il club blanco ufficializza il rinnovo dell’accordo con l’allenatore italiano, che si lega alla società iberica per altre 2 stagioni. Cade, così, l’ipotesi di vederesulla panchina del Brasile come ct della selecao. Le voci di un futuro verdeoro persi sono inseguite per mesi: ora, l’annuncio delcambia totalmente le carte in tavola.ha allenato ilgià per 5 stagioni vincendo 10 titoli: 2 Champions League, 2 Mondiali per club, 2 Supercoppe europee, 1 Liga, 2 Coppe del Re e 1 Supercoppa di Spagna. seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .