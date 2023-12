Ancelotti al Real Madrid fino al 2026 | contratto rinnovato

(Di venerdì 29 dicembre 2023) (Adnkronos) – Carloprolunga ilcon ilal 30 giugno. Il club blanco ufficializza il rinnovo dell'accordo con l'allenatore italiano, che si lega alla società iberica per altre 2 stagioni. Cade, così, l'ipotesi di vederesulla panchina del Brasile come ct della selecao. Le voci di un futuro

ha allenato ilgià per 5 stagioni vincendo 10 titoli: 2 Champions League, 2 Mondiali per club, 2 Supercoppe europee, 1 Liga, 2 Coppe del Re e 1 Supercoppa di Spagna.Il palmares di Acelotti Sessantaquattro anni, nel palmares diallenatore due Champions League, sia con il Milan che con ilMadrid, e scudetti nazionali. Dal Chelsea in Inghilterra al ...Nicht nur im Umfeld von Real Madrid wartet man seit Monaten auf eine Antwort: Verlängert Cheftrainer Carlo Ancelotti oder zieht es ihn woanders hin Darauf gibt es jetzt wohl eine Antwort. Wie das spa ...I blancos annunciano il prolungamento di contratto del tecnico: per lui niente Brasile MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - Il Brasile può attendere: ...