Ambra Angiolini e Asia Argento insieme | «L' adolescenza che non abbiamo avuto | ma che ci siamo riprese»

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Le attrici, per la prima voltain Gigolò per caso su Prime Video, si raccontano: dal primo incontro alle ragazzine che (non) sono state: «Io dovevo capire tutto, mentre lei mi sembrava così bella e sexy», dice una. «Io mi ricordo i lavori che ho fatto, non la vita che ho», risponde l'altra