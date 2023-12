Almanacco di oggi venerdì 29 dicembre | Pocahontas salva l’esploratore inglese John Smith

Accadde, l'del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato Eventi storici 1170 " Tommaso Becket viene assassinato nella cattedrale di Canterbury 1503 " Gli spagnoli ...Pesci - Cari pesciolini, il cielo diparla d'amore quindi dedicate più tempo al partner. Sul lavoro avrete modo di realizzare i vostri sogni, continuate così.Il 29 dicembre è il 363&...E’ una copertina triste quella dell’Almanacco 2023 in vendita a Modigliana, che vede raggruppate nove foto in bianco e nero che raccontano meglio di tanti articoli il disastro alluvionale del mese di ...Il calendario, un oggetto semplice che scandisce la vita quotidiana. Può anche diventare un oggetto artistico se come CalendArte è impreziosito, mese per mese, da illustrazioni di opere d’arte. È prop ...