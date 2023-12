Allegri | il 2023 mi ha soddisfatto ma non abbastanza'

(Di venerdì 29 dicembre 2023) "Sono contento del lavoro fatto in questo, sonoma non: dobbiamo raggiungere obiettivi": così il tecnico della Juventus, Massimiliano, traccia il bilancio dell'anno ...

Brutte notizie per il mister Massimiliano Allegri , che dopo i tre punti conquistati con la squadra partenopea, dovrà fare a meno di uno dei suoi per ... (calciomercatonews)

Seconda trasferta consecutiva per la Juve che a forza di ottenere il massimo in termini di punti con il minimo in termini di gioco si è inceppata a ... (infobetting)

Non solo gol, esultanze e gesti tecnici pregevoli. Il 2023 della Serie A ha regalato anche momenti folli , come la lite tra Mourinho e il quarto uomo ... (247.libero)

... vogliono blindare il titolo di campioni d'inverno contro il Grifone e in attesa del match di domani sera all'Allianz Stadium fra la Juventus di Massimilianoe la Roma di Josè Mourinho. Sarà ...... perciò è serena e tranquilla": è il commento del tecnico bianconero, Massimiliano, sulla decisione del Governo di non prorogare la misura per il mondo del calcio. . 29 dicembreNelle scorse ore il giornalista Giancarlo Padovan ha scritto su Calciomercato.com della Juventus e del futuro di Massimiliano Allegri, ipotizzando uno scenario che vedrebbe il livornese dimettersi a ...Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, ha fatto il punto sugli infortunati in casa Juventus: Come stanno Chiesa, Locatelle e Vlahovic A destra piò giocare Weah "A parte ...