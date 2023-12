Allegri e Mourinho | i due allenatori più corteggiati dall’Arabia

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Juve contro Roma sarà anchecontro, una sfida nella sfida tra i duepiùSaudita Juve contro Roma sarà anchecontro, una sfida nella sfida tra i duepiùSaudita. Nel mercato estivo hanno avuto entrambi la possibilità di andare nella Saudi Pro League, ma il tecnico bianconero ha detto no a un ingaggio da 100 milioni in tre anni, mentre il portoghese ha rifiutato 120 milioni e un biennale dall’Al Ahli. Insomma non era il momento perché entrambi volevano portare avanti il progetto con i rispettivi club. Lo scrive Tuttosport.

ROMA - Un incontro in redazione che è già storia: il tecnico del Taranto Eziolino Capuano ci è venuto a trovare per un'intervista esclusiva che ... (247.libero)

Eziolino Capuano in quasi quarant'anni di carriera ne ha fatti di incontri e di amicizie sui campi da calcio e non solo. Un rapporto professionale ... (247.libero)

TORINO " Non sono simpatici, non sono innovativi, non sono piacioni. Forse sono postmoderni, forse anche un po' reazionari. Max e Mou , nomi da cartoon americani anni Cinquanta, praticano il calcio ...Gli uomini diarrivano dalla vittoria contro il Frosinone e vanno a caccia di punti utili ... Buon momento anche per i giallorossi, con la formazione direduce dall'importante vittoria ...Su Corriere di Torino: "Provaci ancora Tim". Squalificato Cambiaso contro la Roma domani (alle 20.45) torna di moda l’americano figlio d’arte Prima ..."Max e Mou, sfida d'Arabia", titola oggi la prima pagina di Tuttosport che parla delle ricche offerte saudite per Allegri e Mourinho, avversari domani sera in ...