Allegri | ”Decreto Crescita abolito? La Juve ha lavorato sui giovani | è più serena di altre squadre”

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 29 dicembre 2023): ”Non ho detto niente, alla società non dico niente perché dobbiamo pensare solamente a lavorare perché in un attimo cambiano tutte le opinioni” Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Roma, il tecnico dellantus, Massimiliano, ha parlato del. Queste le sua parole: “Io non ho detto niente, alla società non dico niente perché dobbiamo pensare solamente a lavorare perché in un attimo cambiano tutte le opinioni. Cominciato un percorso, stanno giocando dei ragazzi ed è un merito dei lavori fatti negli ultimi dieci anni. Mi esprimo un attimo sul: lantus hamolto suie dunque è molto piùdi ...