Allarme botti a Napoli | lo scorso anno 180 i feriti Nessuno tocchi Ippocrate | Urlate di gioia ma non sparate

(Di venerdì 29 dicembre 2023) “L’sono stati 180 idain tutta Italia” e “quest’e provincia abbiamo iniziato con largo anticipo: il 6 dicembre un 18enne ha avuto gravi lesioni ad entrambe le mani da esplosione di un fuoco d’artificio”. Nasce da questi dati ‘ma non’, campagna di sensibilizzazione lanciata via social dall’associazione(NtI). “A Capod(di), ma non”, è l’appello. “Il 118 ed i pronto soccorso haltro di cui occuparsi. Ad esempio le emergenze ordinarie, quelle non conoscono festività. Siate responsabili”, esorta NtI. L'articolo ...

Il Sindaco di La Spezia, Pierluigi Peracchini ha firmato l'ordinanza che vieta l'utilizzo dei- eccetto quelli a basso livello di rumorosità - fino al 7 gennaio 2024 a partire da questa ...'...In vista dell'imminente Capodanno, il gruppo politico cittadino UdC Andria, coordinato da Riccardo Frisardi, lancia l'sue petardi, che evidentemente rappresentano un grande pericolo per la salute delle persone e degli animali, e provocano danni anche a livello ambientale. "Vorremmo che l'...L'ornitologo Rosario Belestrieri lancia l'allarme sull'impatto devastante dei fuochi d'artificio di Capodanno sugli uccelli selvatici ...