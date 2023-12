Allargamento | trattati e guerre Il pragmatismo che serve all’Ue | secondo Villafranca

Leggi su formiche

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Sulla difesa comune e sulla sicurezza manca la volontà politica di procedere in seno, dice a Formiche.net Antonio, direttore degli studi Ispi, che ragiona non solo sulle sfide che attendono la nuova governance europea, ma anche sul modus con cui imboccare una strada federale.da riformare, sostegno a Kiev,: che 2024 sarà per l’Unione europea? Direi anzitutto un 2024 di attesa, perché essenzialmente non credo che verranno prese decisioni rilevantissime da qui alle prossime elezioni europee, se non addirittura fino alla nomina delle nuove alte figure istituzionali dell’Unione europea, ovvero il presidente della Commissione e del Parlamento. Vediamo quali saranno le scelte, vedo solo spazio per qualche accordo che verrà fatto ex-ante, cioè quello sulle risorse extra da assegnare al ...