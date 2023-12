Alla faccia del body shaming | l’orribile foto di Repubblica su Meloni

Mystery Box rischi l'incendio doloso, servi 'La vita non ha senso' (buon per te che c'era un verde speranza di mezzo) e ti becchi dellada cartolina da Barbieri - non conosciamo il detto, ...Appena sono stati inquadrati lei ha fatto lasorpresa e imbarazzata, come chi viene colto ...fine il giovane ha lasciato imbarazzato il suo posto scendendo le scale con un asciugamano in ...“Su tempi appena trascorsi”, il libro di Giovanni Tassani è una miniera per coloro che amano i personaggi non univoci e che odiano i luoghi comuni ...