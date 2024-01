Aliquote Irpef 2024 | i nuovi 3 scaglioni in vigore dal 1° gennaio

(Di venerdì 29 dicembre 2023) La riforma fiscale con la revisione delleè stata confermata e approvata definitivamente nel Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2023. L’esecutivo ha dato il via libera definitivo ad altri quattro decreti legislativi attuativi della Delega fiscale. Si tratta di 4 provvedimenti su: adempimento collaborativo, contenzioso tributario, statuto del contribuente e il primo modulo della riformache riduce glida 4 a 3. Il testo è in sostanza uguale a quello approvato in esame preliminare: il succo prevede l’accorpamento dei primi 2ed è prevista una modifica alla no tax area, la soglia entro la quale non si pagano tasse. Tutto ciò si inserisce nel percorso di ...

Nuova Irpef , si passa da quattro a tre aliquote . Ieri il Cdm ha approvato in via definitiva il decreto legislativo relativo alla riforma dell? Irpef , ... (ilmessaggero)

In un'intervista al Corriere della Sera il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, ha fissato l'obiettivo entro il 2025: 'Se sarà possibile scenderemo a due'. Mentre la flat tax per ...Già nell'autunno 2024 il governo , per replicare il taglio del cuneo fiscale e l'accorpamento delle prime due, dovrà quindi decidere se 'tagliare le spese o aumentare altre tasse ', ...Il Governo ha approvato in via definitiva i seguenti decreti legislativi di prima attuazione della Riforma fiscale: Dlgs Adempimento Collaborativo (definitivo approvato il 28.12), Dlgs Contenzioso ...Le nuove norme innovative dell'Unione europea che introducono un'aliquota minima di imposizione effettiva del 15% per le società multinazionali ...