Alberto Scagni | la madre denuncia | “Ridotto a una larva in ospedale | questa è tortura”

(Di venerdì 29 dicembre 2023)è fuori pericolo: è stato dimesso dalla Rianimazione dell’di Sanremo e da due giorni è ricoverato a Imperia. Dopo un mese e cinque giorni, sempre sul filo: due settimane in coma, due interventi chirurgici, una polmonite e un edema cerebrale, i medici lo hanno staccato dalle ultime due apparecchiature, hanno spento i monitor e hanno organizzato il suo trasferimento nel nuovo reparto di Fisiatria. Il 42enne, condannato a 24 anni e 6 mesi di reclusione per aver ucciso la sorella Alice il 1 maggio 2022 è uscito dal coma dopo essere stato massacrato di botte nella sera del 22 novembre scorso da due compagni di cella. La mamma, intervistata da Fanpage, ha condiviso tutto il suo strazio: “è una“.Leggi anche:, lo ...

