Albero di Natale | qual è la data giusta per smontarlo | in pochi lo sanno già

Leggi su sportnews.eu

(Di venerdì 29 dicembre 2023)è laper smontare l’di? Scopriamo cosa prevede la tradizione e cosa non fare per tenere lontana la sfortuna. Ilè appena passato, ma le feste non sono ancora giunte al termine. Ci mancano ancora Capodanno e l’Epifania a cui brindare al fianco di amici e parenti. In tutto Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.