Al Tai vs Al Ittihad – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Sia l’Al Tai che l’Alpossono porre fine a una serie di tre sconfitte in Saudi Pro League sabato 30 dicembre, quando le due squadre si affronteranno al Prince Abdul Aziz bin Musa’ed Stadium di Ha’il. La scorsa settimana, il Faris Al Shamal è sceso al 14° posto in classifica, appena un punto sopra la linea di retrocessione, con una sconfitta per 3-0 a Damac, mentre i campioni in carica del campionato hanno subito tre gol nel secondo tempo nel giorno di Santo Stefano, perdendo per 5-2 contro l’Al-Nassr e scendendo al sesto posto in classifica. il calcio di inizio di Al Tai vs Alè previsto alle 16 Anteprima della partita Al Tai vs Ala che punto sono le due squadre Al Tai Un mese iniziato in modo promettente per il club di Ha’il si è trasformato nella solita solfa, con l’Al Tai che è incappato in una ...