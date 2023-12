Air Campania prima per vendita di biglietti su app | +47% sul 2022

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti AIR, azienda di trasporto pubblico su gomma, èsu scala regionale perdi titoli di viaggio digitali. A certificarlo i dati rilasciati da Unico, il Consorzio che riunisce le quattordici aziende di Tpl e che si occupa della gestione della tariffazione per il trasporto pubblico locale in regione. Il report conferma per tutto il 2023 l’andamento positivo di AIR, che chiude l’anno con il 47% in più divenduti sull’app di Unico rispetto all’anno precedente e si attesta al primo posto tra le società consorziate. Tra i titoli digitali acquistati dai viaggiatori, al primo posto quelli per la linea extraurbana Napoli-Avellino, che fanno registrare vendite pari al 27.7%. Seguono l’urbano Avellino, con una fetta di ...