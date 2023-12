Agrigento | sfregiata con acido | arrestata per calunnia contro il marito

Il giorno dopo l'episodio, che aveva suscitato una grande eco sulla stampa, il procuratore diGiovanni Di Leo aveva, non a caso, stigmatizzato 'la diffusione incontrollata di notizie' ...Svolta nell'inchiesta che lo scorso 5 dicembre portò nell'agrigentino un uomo in manette con l'accusa di avere sfregiato con l'acido la moglie da cui si sta separando. Questa sera è stata arrestata la ...Nei suoi confronti i poliziotti della squadra mobile di Agrigento e del commissariato di Palma di Montechiaro hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere con l'accusa di sfregio ...Svolta nel caso dell’aggressione avvenuta all’inizio di dicembre a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento: la 55enne, che aveva ...