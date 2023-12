Agrigento | donna sfregiata con acido arrestata per calunnia | Aggredì lei il marito

Leggi anchesfregiata con l'acido dal marito ad: l'uomo, anche lui ustionato, già denunciato in passato La svolta nell'inchiesta Gli esami di laboratorio sulla bottiglietta di acido e ...La ricostruzione che smentisce laIl procuratore di, Giovanni Di Leo, insieme alla polizia, ha deciso di approfondire la questione. Giovedì sera la svolta, prima degli esami di ...La 50enne di Palma di Montechiaro (Agrigento) che aveva denunciato il marito per maltrattamenti il 5 dicembre scorso è stata arrestata per calunnia.Svolta nell'inchiesta sull'aggressione con l'acido in cui a rimanere feriti erano rimasti marito e moglie. Ora in carcere è finita la donna.