Agrigento | donna arrestata per calunnia dopo avere accusato l' ex | l' uomo torna libero

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Palermo, 29 dic. (Adnkronos) -l'che era stato arrestato lo scorso 5 dicembre con l'accusa disfregiato la ex moglie con l'acido.l'arresto della, di Palma di Montechiaro () accusata diinventato l'aggressione, l'è stato scarcerato. Il gip del tribunale di, Micaela Raimondo ha ordinato la liberazione del marito perché sono venuti meno tutti i gravi indizi di colpevolezza. A dicembre la, che viveva in una comunità protettadenunciato il marito, erata a casa per prendere dei vestiti ma venne colpita in viso dall'acido. Lei raccontò che fu il marito che ha sempre ...