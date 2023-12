Agoumé in uscita dall’Inter | la formula del Siviglia all’Inter! ? Sky

Leggi su inter-news

(Di venerdì 29 dicembre 2023) L’Inter pensa anche alle uscite per sfoltire la rosa di Simone Inzaghi. Occhio alla posizione di Lucien, su cui è piombato il. IN? Ilha messo gli occhi su. Il centrocampista francese, che ha giocato solamente 4? in stagione, è finito nel mirino della squadra andalusa. Come riferisce Luca Cilli, ospite negli studi di Sky Sport 24, laproposta è quella del prestito. Da capire se a gennaio, ci sarà l’affondo decisivo.lo scorso anno ha giocato in prestito al Troyes in Ligue 1. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i ...