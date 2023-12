“Affari tuoi” | sospetti contro la concorrente | insorgono gli italiani

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Programmi tv. “”,lagli. Scopriamo insieme cosa è successo nel game show Rai condotto da Amadeus.Leggi anche: “La vita in diretta”, Chiara Ferragni al centro del mirino: l’intervento di Matano Leggi anche: Sanremo 2024, ecco la vincitrice: Amadeus e le voci sul Festival “”, spuntano ilaDurante la puntata di giovedì 28 dicembre 2023, sono state tante le novità a colorare il game show Rai condotto da Amadeus. La protagonista di questa puntata è stata Eleonora, in rappresentanza della regione Valle d’Aosta. Insieme allac’era anche il fratello ...

Nella fascia dell'access prime time, '' su Rai1 vince con 5.055.000 telespettatori pari al 24,4% di share distanziando 'Striscia la Notizia' che su Canale5 somma 3.527.000 telespettatori ...Ascolti tv ieri 28 dicembre 2023: Il talk di Rete 4 ancora condotto da Cavallaro chiude a 710mila spettatori per il 3,5% di share Rai1 conarriva a 5.055.000 spettatori pari al 24.4% di share negli ascolti tv ieri 28 dicembre 2023 per l' access prime time . Seguono sulle altre reti: Striscia la Notizia su Canale 5 con 3.527.Fiorello irrompe su Rai1 e stravolge i palinsesti, scalzando persino Amadeus: quando va in onda l’intervista al Tg1 ...Le borse europee avviano gli scambi in territorio positivo nell’ultima seduta del 2023. A Piazza Affari il Ftse Mib sale dello 0,3% in area 30.400 punti, con acquisti su Erg (+0,9%), Ferrari (+0,7%) e ...