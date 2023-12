AEW | Altro 4 vs 4 aggiunto alla card di Worlds End | il PPV si annuncia infinito

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 29 dicembre 2023)un ulteriore incontro aEnd, PPV AEW in programma domani notte a Long Island, New York. Tony Khan ha reso noto che si terrà un secondo 4 vs 4, dopo quello giàto con protagonisti Chris Jericho, Sting e gli altri: i partecipanti di quest’incontro, denominato All Star Eight Man Tag-Team Match, sono gli “sconfitti” del Continental Classic che si chiuderà proprio domani con la finalissima tra Eddie Kingston e Jon Moxley. Nel più classico di face vs heel, Bryan Danielson, Claudio Castagnoli, Mark Briscoe e Daniel Garcia sfideranno Jay White, RUSH, Brody King e Jay Lethal. Si tratta dell’undicesimo match della lunghissima(9 in PPV e due nello Zero Hour), una vera e propria notte di Capodanno anticipata per i fan della promotion di Jacksonville! THIS SATURDAY, ...