Addio al Decreto Crescita | ecco perché il calcio italiano rischia di scomparire

Leggi su serieanews

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Una volta saltato il, le squadre della nostra Serie A dovranno superare ostacoli ancora più ardui in sede dimercato. La Serie A è pronta per scendere in campo anche prima di Capodanno. Dopo le gare giocate una settimana fa al ridosso del Natale, infatti, le squadre del nostro campionato stanno per scendere Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.