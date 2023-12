Addio a Gino Giometti | estimatore di Robert Walser

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 29 dicembre 2023) È mancato poco prima di Natale, come, improvvisamente e senza darne comunicazione a nessun altro se non alla sua compagna Milena Ibro e al figlio Milo.era nato a Montepulciano nel 1964, si era iscritto a filosofia all’Università di Siena dove aveva amato di più il corso di logica del professor Claudio Pizzi di quelli, certo più affollati, di Mario Tronti o Franco Fortini. Dopo qualche anno si trasferì a Macerata per seguire un filosofo allora al debutto della sua carriera universitaria, Giorgio Agamben con cui lo studio sconfinò immediatamente nella vita in comune insieme con un gruppo di studenti (Stefano Verdicchio, Elettra Stimilli, Alejandro Marcaccio, Daniele Garbuglia e altri) articolata in lunghe notti di discussioni, di seminari su Spinoza sul Monte Conero, di viaggi a Parigi. Ne ...