Achille Lauro | il giallo del Capodanno annullato all’ultimo Fan spiazzati | le voci sul flop dei biglietti

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Non ci saràal concerto previsto a Roma al Cinecittà World. Un forfait del tutto inaspettato da parte dei fan che avevano già comprato il biglietto. Appena tre giorni prima, è stato lo stesso artista ad annunciare la sua assenza, senza però dare particolari spiegazioni. In una storia su Instagram, sul profilo disi legge la comunicazione asciutta e diretta degli organizzatori, l’agenzia Friend&Partners: «Si comunica che è annullata la partecipazione diallevato del 31 dicembre a Cinecittà World a Roma. I possessori deipossono scrivere a [email protected] ». Dietro però quel comunicato stringato si nasconderebbe invece un problema ben più grave per l’artista. Secondo Mowmag,...

Non ci saràal concerto previsto a Roma al Cinecittà World. Un forfait del tutto inaspettato da parte dei fan che avevano già comprato il biglietto. Appena tre giorni prima, è stato lo stesso ...Questa è la triste storia di, che da popstar che si è fatta da sola (come no!) non riesce neanche a vendere i biglietti per la festa di Capodanno a Roma. Persino Pago (ve lo ricordate Pago), un'altra delle guest ...Achille Lauro capodanno 2024 a Roma annullato, non si esibirà più a Cinecittà World. i retroscena di questa decisione su TAG24.Annullata l’esibizione di Achille Lauro al Cinecittà World per Capodanno 2024. Ecco cosa può fare chi ha acquistato i biglietti per la performance dell’artista.